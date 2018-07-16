"Залишився безкарним": росіянина, який побив до смерті українця в Туреччині, відпустили (відео)

Нинішнє місцезнаходження росіянина невідомо. За однією версією подій, Похвальному заборонили залишати межі Туреччини, а за іншою ― він встиг виїхати назад в Росію.

Громадянина Російської Федерації Андрія Похвального, який на одному з турецьких курортів, Аланьї, українському туристу Андрію Сові побої, які призвели до його смерті, відпустили відразу після виплати штрафу в розмірі 800 доларів США.

Нинішнє місцезнаходження Похвального невідомо, йдеться в сюжеті ТСН. За однією версією подій, Похвальному заборонили залишати межі Туреччини, а за іншою ― він встиг виїхати назад в Росію.

Росіянина розлютив програш російської збірної. Журналісти також з'ясували, що Похвальний навіть не жив у цьому готелі - туди він прийшов дивитися футбол, приїхав до Туреччини з Таганрога.

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"Він залишився безкарним, нібито його відпустили. Постраждалого зробили винуватим, він вже не встане і не розповість нікому, як було насправді. Свідки були той росіянин і працівники готелю. Природно, вони не дадуть свідчень проти цього російського. Ми б дуже хотіли знати, де він", ― заявила сестра дружини загиблого Тетяна Кулинич.

Тіло вбитого страховики повернуть днями в Україну.

Раніше повідомлялося, що через те, що в крові Андрія Сови зафіксували перевищений вміст алкоголю – деякий час туристична фірма відмовлялася надавати йому допомогу по страховці і доправити додому.