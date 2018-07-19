"Ще не впав": у мережі з'явилися свіжі фото порожнього Кримського моста

13:42, 19 липня 2018
Суспільство
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У мережі з'явилися фото порожнього Кримського мосту, незважаючи на розпал туристичного сезону.

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Знімки були опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter. "Постоли, чому ви труситесь у припадках? Ось свіжий трафік - вчора-сьогодні ваші фото. Ура! Ми на мосту... Міст ще не впав. Ось ви прете нескінченним потоком у пік сезону в Крим", - йдеться у підписі до фото.

Раніше в мережі показали фотографії з Керченського мосту, на якому не видно практично жодного автомобіля.

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Теги: #фоторепортаж#кримський міст