У Росії оголосили в розшук бойовика «ЛНР», який вбив двох поліцейських - РНБО
15:03, 09 грудня 2014Суспільство
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Бабушкінський районний суд Московської області оголосив у розшук терориста з «ЛНР», підозрюваного у вбивстві двох російських поліцейських.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Неконтрольований рух бандитів з окупованих бандформуваннями українських територій створює загрози для безпеки в усіх державах регіону. Так, вчора Бабушкінський райсуд Московської області оголосив у міжнародний розшук Михайла Константинова, снайпера з бандформувань так званої «ЛНР», якого підозрюють у вбивстві двох співробітників поліції Московської області 2 листопада. Тобто, Росія, підтримуючи терористів, створила проблему і для себе", - зазначив Лисенко.
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