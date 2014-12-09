У Росії оголосили в розшук бойовика «ЛНР», який вбив двох поліцейських - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Неконтрольований рух бандитів з окупованих бандформуваннями українських територій створює загрози для безпеки в усіх державах регіону. Так, вчора Бабушкінський райсуд Московської області оголосив у міжнародний розшук Михайла Константинова, снайпера з бандформувань так званої «ЛНР», якого підозрюють у вбивстві двох співробітників поліції Московської області 2 листопада. Тобто, Росія, підтримуючи терористів, створила проблему і для себе", - зазначив Лисенко.