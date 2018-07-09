В Україну заборонено ввозити ще дві пропагандистські книги з Росії

У виданнях пропагується влада держави-агресора і прославляється російська правоохоронна система.

Держкомтелерадіо відмовив ТОВ «Форс Україна» у видачі дозволу на ввезення на митну території України двох книг російського видавництва «Эксмо», у змісті яких присутні ознаки російської пропаганди.

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Як повідомила прес-служба Держкомтелерадіо, відмову надано на підставі висновку експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Зокрема, у книзі Тетяни Степанової «Душа потемки» та Миколи Леонова та Олексія Макеєва «Лучший среди мертвых» експерти виявили ознаки пропаганди органів влади держави-агресора та прославляння діяльності російських правоохоронних органів.

Імпортер планував завезти для розповсюдження в Україні по 5 тис. екземплярів кожного видання.

«На книги, у змісті яких виявлено ознаки російської пропаганди, суб’єкт господарювання подав увесь необхідний пакет документів, у тому числі позитивні рецензії, надані професором політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олександром Дем’янчуком», - наголосили в комітеті.