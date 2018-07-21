В Україні майже на 30% зріс рівень торгівлі людьми

Загалом за півроку правоохоронці задокументували 186 злочинів у сфері торгівлі людьми, зокрема, викрито та затримано членів 14 організованих злочинних груп.

У першому півріччі в Україні поліцейські встановили п’ять фактів торгівлі дітьми, у тому числі запобігли спробі «здати в оренду» 4-річну дитину.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, про це начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, (ДБЗПТЛ) Національної поліції Артем Крищенко поінформував під час робочої наради в Одесі.

За його словами, протягом шести місяців 2018 року оперативники поліцейських підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, викрили та затримали членів 14 організованих злочинних груп, а також встановили 63 учасників ОЗГ. За всіма фактами зібрано докази, наразі матеріали кримінальних проваджень перебувають на розгляді у судах.

Крищенко підкреслив, що кількість виявлених кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми протягом шести місяців цього року, зросла на 29% (186 проти 144 фактів у минулому році). Оперативниками установлено 66 осіб, причетних до злочинів. Зловмисникам повідомлено про підозру у 121 кримінальному провадженні, передбаченому статтею 149 Кримінального кодексу України.

Крищенко додав, що за результатами досудового розслідування установлено 156 осіб, яким надано статус потерпілих у кримінальних провадженнях. Серед них – 91 жінка, 49 чоловіків, 9 неповнолітніх і 7 малолітніх дітей.

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Серед виявлених поліцейськими правопорушень встановлено п’ять фактів торгівлі дітьми, у тому числі і спроба «оренди» малолітнього хлопчика. Так, на Хмельниччині оперативники затримали жінку, яка намагалася віддати свого чотирирічного сина у довгострокову оренду для зайняття жебракуванням.

Крім того, органами Нацполіції виявлено 365 кримінальних правопорушень, пов’язаних із сутенерством. Це на 75% більше, ніж кількість подібних правопорушень, виявлених минулого року. Поліцейськими встановлено 116 осіб, які вчинили ці злочини. Зловмисникам повідомлено про підозру у 335 кримінальних провадженнях.

«Найбільше злочинів, пов’язаних з сутенерством і звідництвом, виявлено у Києві, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. Зокрема, в Одесі поліцейські викрили іноземця - організатора міжнародного каналу торгівлі людьми. Правоохоронці затримали зловмисника в столичному аеропорту під час спроби переправити українок до Іспанії з метою подальшої сексуальної експлуатації», - повідомив Крищенко.

Крім того, за півроку правоохоронними органами виявлено 126 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу. Поліцейські встановили 54 особи, які скоїли ці злочини. У 61 кримінальному провадженні зловмисникам оголошено підозри. Досудове розслідування закінчено у 86 кримінальних провадженнях.