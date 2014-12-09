У Трьохізбенці Луганської області розпочав роботу опорний пункт міліції
18:33, 09 грудня 2014Суспільство
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Вперше на звільнених від бойовиків територіях Луганської області відкрився опорний пункт міліції в Трьохізбенці.
У Трехизбенке почав роботу опорний пункт міліції \ Vyacheslav Abroskin
Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС. У повідомленні наголошується, що в цьому населеному пункті протягом шести місяців не працювали правоохоронні органи. Дільничним призначений Володимир Баєв.
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"Міське відділення міліції працює і в місті Щастя. Відділення також перепідпорядковано Новоайдарскому районному відділу міліції ГУ МВС в Луганській області. Його роботу очолив майор міліції Дмитро Іванов", - йдеться в повідомленні.
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