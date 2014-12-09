Бойовики з мінометів і САУ обстріляли Станицю Луганську

Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті.

"Сьогодні вранці, близько 6-ї години, бойовики обстріляли Станицю Луганську з мінометів та самохідних артилерійських установок (САУ). Пошкоджені будівлі райавтодору, газової дільниці та кілька приватних будинків на вул.Горького. Перебиті лінії електропередач, без світла залишаються шість вулиць районного центру і частково село Вільхова", - написав він.

Також Москаль повідомив, що сьогодні після півночі було здійснено обстріл “Градами” с.Верхня Вільхова Станично-Луганського району.

Читайте такожРосійські "казаки" обстріляли селище на Луганщині із мінометів, загинули мирні мешканці"По вул.Пархоменка прямим влученням трьох реактивних снарядів зруйнований житловий будинок, в сусідніх будинках пошкоджені фасади, вибиті вікна та двері, розбитий приватний автомобіль. Частина села залишається без газу через перебитий снарядами газопровід низького тиску", - повідомив голова ОДА.

Загиблих та поранених серед місцевих мешканців, на щастя, немає. Однак вчора ввечері після артилерійського обстрілу Попасної було поранено осколками в ногу 43-річну жінку, переселенку з окупованого Перевальська. Пораненій надана медична допомога.