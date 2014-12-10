У потягах «Інтерсіті» вже майже рік не працює інтернет

На сайті, присвяченому потягам «Інтерсіті», де існує розділ відгуків про роботу цієї категорії залізничного транспорту, відсутність інтернету є однією з головних причин для нарікань з боку пасажирів, пише "Цензор.нет"

Причина повного припинення доступу до мережі інтернет у потягах категорії «Інтерсіті» на такий тривалий строк невідома. За цей час жодних офіційних коментарів з цього приводу ні перевізник ДП «УЗШК», який є власником потягів «Хюндай» та «Шкода», ні керівництво «Укрзалізниці» не надавало.

Як повідомлялося раніше, в рамках державної програми підготовки до Євро-2012 на запроваджених «Укрзалізницею» маршрутах потягів «Інтерсіті» Київ-Львів, Київ-Харків та Київ-Донецьк було побудовано та розгорнуто мережу широкосмугового радіодоступу, яка працює за технологією Wi-Max. Мережа призначалася для надання послуг передачі даних та доступу до Інтернет пасажирам швидкісних електропотягів категорії «Інтерсіті» та технічним службам «Укрзалізниці» на маршрутах. Її загальна довжина становить майже 1500 км, мережа складається із 260-ти базових станцій бездротової передачі даних. На потягах розміщено приймачі, які отримують сигнал з цих базових станцій. Безпосередньо в потязі доступ до мережі інтернет для пасажирів здійснюється за технологією Wi-Fi.

Будівництво радіомережі було розпочато у лютому 2012 року. Спочатку пасажири «Інтерсіті+» мали змогу отримати доступ до мережі інтернет у тестовому режимі. Згодом пасажири 1-го класу отримали змогу отримувати доступ до інтернет в поїздах як додаткову безкоштовну послугу, включену у вартість проїзду, а пасажири 2-го класу – на платній основі.