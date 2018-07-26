У маршрутці люк, який намагалися відкрити пасажири, розсипався на уламки скла (відео)

Коли водій зупинився, замість допомоги почав звинувачувати пасажира у завданні шкоди автобусу.

Маршрутки, що розсипаються просто на ходу: на Миколаївщині люк автобуса, що намагалися відкрити пасажири - засипав салон друзками скла.

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Уламки поранили двох людей: один потрапив чоловіку в голову, інший – жінці в руку. Потерпілий звернувся до поліції. Водій у відповідь – написав зустрічну заяву. ТСН дізнавалася, чим обурюється кермувальник і чому розсипався люк.

У заповненому салоні було дуже душно, чоловік на ім'я Артем їхав у ній з донькою, якій стало зле выд задухи. Коли чоловік хотів відкрити склянний люк - той розпався на уламки. Всі злякалися, коли у чоловіка потекла кров. Пасажири почали кричати водію щоб він зупинився. Але коли водій зупинився, замість допомоги почав звинувачувати Артема у завданні шкоди автобусу.

В обласному управлінні інфраструктури запевнили, що автобус з рейсу зняли, водія відсторонили.

За справу розбитого люка взялася поліція, яка розглядає заяву не тільки Артема, а й водія, який поскаржився на розбите скло.