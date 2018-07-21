Жахлива ДТП на трасі Київ-Чоп: стали відомі подробиці аварії

Водій "позичив" мікроавтобус у товариша та мав повернути його наступного дня. За словами пасажирів, водій заснув за кермом.

Водій маршрутного автобуса, який 20 липня потрапив у смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп, не мав посвідчення категорії D і не мав права керувати автобусом, дозвільних документів на перевезення у нього також не було.

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Про це заявив заступник начальника управління держслужби "Укртрансбезпека" Іван Герега, повідомляє видання "Журнал Житомира". Зазначається, що водій "позичив" мікроавтобус у товариша та мав повернути його наступного дня.

Фірма, яка мала право на нерегулярні перевезення, зареєстрована в одному з будинків у селі під Рівним, її парк - один мікроавтобус, який і позичив водій.

За словами начальника облуправління "Укртрансбезпеки" Миколи Коваленка, автоперевізник не має договору на передрейсовий технічний огляд транспортного засобу і медичний огляд водіїв. В управлінні також заявили, що працевлаштованих водіїв у підприємців не було.

У свою чергу одна з постраждалих у ДТП заявила, що водій маршрутки Київ-Рівне їхав надто швидко і міг заснути за кермом, внаслідок чого і трапилася аварія.

"Він їхав дуже швидко. І потім раптом удар. Коли мене вже винесли з маршрутки, інші пасажири говорили, що водій заснув за кермом. Він з Рівного виїхав до Києва о 5 ранку, потім відразу повертався", - повідомила жінка, яка зараз перебуває у лікарні.

За даними медиків, у Житомирській обласній лікарні перебувають четверо найважчих з постраждалих. "Один пацієнт в операційній, проводиться оперативне лікування. Два чоловіки у свідомості, політравми та травми, один невідомий без свідомості, забій мозку, перелом щелепи, перелом кісток черепа. В основному, черепно-мозкові травми і торакальні травми", - повідомив завідувач відділенням інтенсивної терапії Геннадій Загуменняй.

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки сталася 20 липня на 127-му км дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиці Житомирської області. Внаслідок аварії загинули 10 осіб та 9 отримали травми різного ступеню тяжкості. У поліції оприлюднили дані постраждалих і загиблих у смертельній ДТП, серед них - 5 дітей.

В МВС провели термінову нараду для обговорення посилення заходів безпеки на дорогах, а в Кабміні підготували проект постанови про посилення контролю швидкості на дорогах України.

У Міністерстві інфраструктури заявили, що держава посилить контроль за ринком автобусних пасажирських перевезень, зокрема, буде вилучати старі і непридатні для перевезення людей автобуси.