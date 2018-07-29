У Львові померла легендарна радіоведуча

Радіоведуча Марта Кінасевич почала працювати на львівському радіо у 1967 році.

У суботу, 28 липня, у Львові на 73-році життя внаслідок важкої хвороби померла легендарна радіоведуча Марта Кінасевич. Про смерть журналістки повідомили її друзі і колеги.

Про це пише Zaxid.net.

Марта Кінасевич почала працювати на львівському радіо у 1967 році. Саме тоді вона, ще студентка Львівської консерваторії, обрала професію радіожурналістки.

Читайте такожПомер письменник Володимир Войнович

На львівському радіо впродовж 25 років виходила авторська програма Марти Кінасевич «Мандрівний меридіан». Гостями її ефірів були видатні українські композитори та музиканти: Володимир Івасюк, Ігор Білозір, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Віктор Морозов, Іван Попович та багато інших.

Своїм завданням у журналістиці Марта Кінасевич вважала популяризацію української музики. Прощання з Мартою Кінасевич відбудеться у понеділок, 30 липня, о 12:00 з каплиці на вул Пекарській, 52.