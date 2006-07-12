Православні святкують День апостолів Петра і Павла

Сьогодні, 12 липня, православні святкують День святих апостолів Петра і Павла.

Це одне з п`яти головних церковних свят. Сьогодні ж - закінчення Петрівського посту, що почався через тиждень після Трійці.

Цього дня потрібно відвідувати рідних та друзів, пригощати рибними стравами. До свята прибирали садибу, пiдбiлювали та пiдфарбовували хату, вiшали чистi рушники. До церковної служби йшли з квiтами й вiночками, окрасою яких були червонi маки. Обов`язковою стравою були коржики з пшеничного тіста - так званi мандрили.