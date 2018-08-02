У Любліні арештували українку за спробу вбити власне немовля

Громадянці України за спробу вбивства власної дитини загрожує у Польщі довічне ув’язнення.

Суд в Любліні арештував 36-річну українку, Надію К., яка народила дитину в туалеті на фабриці з переробки фруктів та овочів в Люблінському воєводстві і залишила її у пластиковому контейнері.

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Підозрювана у замаху на вбивство власної дитини арештована на три місяці, повідомив прокурор Пьотр Сітарський з Окружної прокуратури в Любліні, передає Польське радіо. «Підставою для тимчасового арешту є як серйозність покарання, за яке у цьому випадку загрожує довічне ув'язнення, так і відсутність постійного місця проживання у Польщі», - повідомив прокурор.

Найближчим часом жінка пройде психіатричну експертизу, під час якої експерти оцінять ступінь її осудності.

Українка народила дитину 25 липня на фабриці у селі Мілєюв, де вона працювала. Жінка у певний момент відлучилася від конвеєра. Після тривалої відсутності її пішла шукати сестра, згодом жінку виявили в туалеті. Оскільки породілля була в крові, то сестра почала панікувати, чим привернула увагу інших співробітників. Потім вони виявили новонароджене немовля у пластиковому контейнері. Витягнувши дитину, вони викликали швидку допомогу. Матір з немовлям госпіталізували.

«Новонароджена дівчинка важить 2,5 кг. Вона надалі залишається під опікою лікарів. Стан породіллі важкий, але стабільний», - повідомив Сітарський.

Українка тимчасово працювала на підприємстві на законних підставах. Період її працевлаштування мав закінчитися у серпні цього року.

За спробу вбивства у Польщі може загрожувати навіть довічне ув’язнення. Якщо виявиться, що спроба вбивства матір’ю відбулася під час пологів під впливом їхнього перебігу, кримінальна відповідальність є меншою і становить до п’яти років позбавлення волі.