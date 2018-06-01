З'явились подробиці смерті 23-річного чемпіона України на заробітках у Польщі

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Український спортсмен Владислав Мініч, який поїхав на заробітки до Польші, помер не у робочий час.

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Про це у Facebook повідомила Федерація мас-реслінгу. "Деякі ЗМІ повідомили про те, що український спортсмен загинув внаслідок нещасного випадку на роботі. Зараз ми можемо точно сказати, що Владислав помер не в робочий час і не на робочому місці. За словами рідних спортсмена, нещастя сталося у вихідний день на рибалці", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, причиною смерті став тромб, який закупорив судину. "Було б правильним точну інформацію про діагноз та причини смерті запитувати у компетентних медичних органах, а також у представників правоохоронної системи", - додали у Федерації мас-реслінгу.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі помер 23-річний спортсмен із Херсонської області, чемпіон України і бронзовий призер фіналу Кубка світу з мас-рестлінгу Владислав Мініч.