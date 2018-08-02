Кубок найсильнішого чекає на нового власника

В п’яте Харків вибере найсильнішого у відкритому всеукраїнському богатирському турнірі, який відбудеться в ТРЦ «Караван» Харків.

На парковці «Каравану» змагатимуться прославлені спортсмени, з різних регіонів України: Михайло Ходяков, м Лисичанськ; Роман Греков, м Лисичанськ; Андрій Дмитрієв, м. Суми; Едуард Оганисян, м. Золочів; Антон Мазур, м. Дніпро; Юрій Руденко, м. Київ; Андрій Кашубський м. Київ, представляти Харків буде Олександр Кирієнко.

Приходь, щоб побачити і підтримати найсильніших людей України. Титул всеукраїнського богатирського турніру дістанеться тому, хто доведе переваги в змаганнях: «прогулянка фермера з валізами» вага кожної валізи 140 кг, дистанція 20 метрів; «Апполон Аксель» - підйом імпровізованої штанги, вага штанги 130 кг; лог ліфт, підйом колод вагою 140 кг; утримання ваги; завершить змагання - завантаження каменів вагою 80кг, 100кг, 110кг, 140кг, 150кг та 160кг.

Підтримати і дізнатися, хто стане володарем титулу прийде лідер культової групи ТНМК. Співак та шоу –мен Фагот відкриє спортивну подію і для всіх бажаючих проведе автограф і інстаграм – сесію в ТРЦ «Карван» Харків.

Коли: 11 серпня, старт о 13.00;

Де: Парковка ТРЦ «Караван» Харків.

До зустрічі в ТРЦ «Караван»!

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