Поліція затримала підозрюваного у нападі з кислотою на херсонську активістку Гандзюк

Поліція кваліфікувала напад на співробітницю міськради Херсона як замах на вбивство.

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Міністр пообіцяв, що В'ячеслав Аброськін, як керівник розслідування, надасть інформацію щодо затримання в найближчу годину.

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії. В'ячеслав Аброськін, як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 серпня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стався напад на радницю міського голови Херсона Гандзюк. Біля під'їзду її будинку невстановлений чоловік облив її кислотою.

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Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла госпіталізували до відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні. Її стан лікарі оцінили як тяжкий.

1 серпня постраждалу привезли до Київського опікового центру.

Поліція кваліфікувала напад на співробітницю міськради Херсона як замах на вбивство.

Справа перебуває на особистому контролі генпрокурора. Сьогодні Юрій Луценко прийняв рішення передати слідство у справі громадської активістки Катерини Гандзюк до Центрального апарату Служби безпеки.

2 серпня прес-служба Нацполіції, посилаючись на першого заступника голови НПУ – начальник кримінальної поліції В'ячеслава Аброськіна, повідомила, що Гандзюк надали охорону.

Зокрема, слідчий поліції Херсонської області, в провадженні якого перебуває ця справа, виніс постанову про застосування заходів безпеки у вигляді фізичної охорони потерпілої.

Аброськін також розповів, що для організації роботи та надання допомоги у розкритті цього злочину до Херсона направлено представників Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції, який створений для боротьби з проявами організованої злочинності.