В зону АТО міліціонерам доставлять маскувальну екіпіровку

Як повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю (УЗГ) МВС, мова йде про маскувальний спецодяг, який вже постачають на склади МВС. "Найближчим часом одяг і спорядження отримають працівники органів внутрішніх справ, які несуть службу на сході України", - повідомили в УЗГ.

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У МВС зазначили, що маскувальний одяг білого кольору поставляється в двох модифікаціях. Одна з них виконана у формі маскувального халата і передбачена для бійців спецпідрозділів, інша - у формі плащ-накидки для міліціонерів, які несуть службу на блокпостах.

Крім того, глава МВС Арсен Аваков ознайомився із зразками озброєння та спорядження, які знаходяться на оснащенні бійців в зоні АТО.

"Представлена зброя вже завезена на склади і частково видана в підрозділи, оптичне спорядження (приціли, прилади нічного бачення) найближчим часом будуть поставлені в зону проведення АТО", - запевнили в МВС.