На озброєння Нацгвардії надійшли броньовані КрАЗи "Раптор"

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, автомобілі було вручено Нацгвардії під час церемонії за участю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За інформацією УЗГ, автомобіль Raptor-АРС-КрАЗ призначений для перекидання підрозділів в умовах бойової обстановки. Бронеавтомобіль створений на базі шасі КрАЗ-6322, він стійкий, оскільки має масу 25,2 тонни.

Вантажівка має бронезахист стандарту STANAG 4569, обладнана броньованим склом і бійницями. За необхідності є можливість вести бій безпосередньо під час руху. Броньована капсула для 24 бійців знімається, що дає можливість використовувати її у вигляді стаціонарного пункту оборони (блокпост) з автономним кондиціонуванням, опаленням та аварійними люками.

Читайте такожНацгвардія отримала партію броньованих автомобілів Spartan-aps«Відмінна машина. Додаємо стаціонарні великокаліберні кулемети в люках з короною захисту зверху, і машина готова до бойових умов», – зазначив Аваков.

За його словами, це одна із двох версій бронемашин такого класу на базі КрАЗу, замовлених для Нацгвардії. На початку осені для Національної гвардії вже були придбані аналогічні модулі, виготовлені на київському підприємстві «Практика».