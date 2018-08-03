Поліція збирає докази причетності підозрюваного до замаху на Гандзюк - Аброськін

Детальну інформацію начальник кримінальної поліції пообіцяв надати після проведення необхідних слідчих дій.

Поліція проводить невідкладні слідчі дії для збору доказової бази щодо причетності затриманого підозрюваного у замаху на вбивство радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк саме до вчинення цього злочину.

Про це заявив перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба відомства.

«Результатом проведення комплексу оперативно-розшукових слідчих дій стало встановлення та затримання саме в цей час особи, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину відносно чиновниці Херсона. Зараз здійснюються невідкладні слідчі дії з метою збору необхідної інформації, доказової бази. Більш детальну інформацію ми зможемо надати дещо пізніше після проведення необхідних слідчих дій», - зазначив Аброськін.

За його словами, комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій здійснювали працівники поліції Херсонщини, а також спеціальної групи з числа досвідчених працівників Головного слідчого управління Нацполіції та оперативників Департаменту стратегічних розслідувань.

Читайте такожПоліція затримала підозрюваного у нападі з кислотою на херсонську активістку Гандзюк

Як повідомляв УНІАН, напад на радницю міського голови Херсона Гандзюк біля під'їзду її будинку вчинив невідомий чоловік 31 липня. Він вилив їй в обличчя сірчану кислоту.

Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували до відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні. Її стан лікарі оцінили як тяжкий.

1 серпня постраждалу привезли до Київського опікового центру.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство.

Сьогодні раніше генеральний прокурор Юрій Луценко вирішив передати слідство у справі потерпілої активістки до Центрального апарату Служби безпеки.

Посольство США та Представництво ЄС в Україні заявили, що очікують на ретельне розслідування українськими правоохоронцями та притягнення до відповідальності нападника на Гандзюк.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Twitter про затримання підозрюваного у замаху на вбивство радниці міського голови Херсона.