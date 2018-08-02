Опіки 40%, лікарі намагаються врятувати око: знайомий херсонської активістки розповів про її стан

31 липня стався напад на радницю міського голови Херсона Гандзюк. Біля під'їзду її будинку невстановлений чоловік облив її кислотою.

Опіки на тілі постраждалої від кислоти активістки і керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк складають 40 %, зір пошкоджено і наразі лікарі намагаються врятувати око.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив знайомий активістки Віктор Таран.

За його словами, Катерина перебуває в інтенсивній терапії, її стан продовжує бути надзвичайно важким. Також він зазначив, що в Києві окрім лікування вона отримала безпеку і захист.

«І хоча поліція почала активно працювати, ми наполягаємо, що цю справу має вести СБУ. Продовжуємо чекати реакцію вищого керівництва Держави на цей злочин», – написав Таран.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стався напад на радницю міського голови Херсона Гандзюк. Біля під'їзду її будинку невстановлений чоловік облив її кислотою.

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Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла госпіталізували до відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні. Її стан лікарі оцінили як тяжкий.

1 серпня постраждалу привезли до Київського опікового центру.

Поліція кваліфікувала напад на співробітницю міськради Херсона як замах на вбивство.

Справа перебуває на особистому контролі генерального прокурора України Юрія Луценка.

Поліція надала охорону Катерині Гандзюк.