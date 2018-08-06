Я тебе не розумію: юний український шахіст не відповів росіянину російською

Після запитання російською, хлопчик відповів росіянину англійською.

Юний шахіст з України Роман Ковальський відмовився розмовляти зі своїм суперником росіянином російською мовою під час турніру.

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Про це повідомляє мати юного шахіста на своїй сторінці в Facebook. «Рома грав з суперником з Росії. Він запитує Рому: «Який у тебе рейтинг?» Рома: «I do not understand you» (Я тебе не розумію) Той: «Що?!» Поруч сидить молдаванин і говорить росіянину: «Він не розуміє російську». Той: «Як НЕ розуміє, він же з України». Рома, після партії мені: «Мамо, я так давно мріяв потролити так росіян». П. С. Партію легко виграв. П. П. С. Хто думає, що це нетолерантно, мені все одно», - пише вона.

Вчинок хлопчика викликав у соціальній мережі бурхливу реакцію. Запис вже зібрав близько 3 тис. репостов і більше 8 тис. лайків менше ніж за одну добу.

«Повага маленькому патріоту! Так тримати», - схвалюють вчинок хлопчика користувачі в коментарях.