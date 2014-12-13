Український фільм "Плем'я" отримав приз Європейської кіноакадемії

Український фільм "Плем'я" Мирослава Слабошпицького отримав приз "Європейське відкриття" на сьогоднішній церемонії вручення нагород Європейської кіноакадемії.

Про це повідомляє LB.ua із посиланням на Deadline.com.

Приз "Європейське відкриття" вручається журі Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI) за кращий дебют у повному метрі. Крім "Племені", на цю нагороду претендували фільми "71" Яна Деманжа, "Тусівниця" Марі Амашукелі, Семуеля Тейса і Клер Бургер, "Рана" Фернандо Франка і "10 000 кілометрів" Карлоса Маркеса-Марсета.

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