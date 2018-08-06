Суд заарештував підозрюваного у нападі на Гандзюк

Рішення херсонського суду захист може оскаржити в апеляційній інстанції.

Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту Миколу Новікова, якого підозрюють у нападі на Катерину Гандзюк, до 1 жовтня включно.

Як передає УП, суд зазначив, що свідчення його сестри Ірини про те, що вони разом відпочивали на морі в день нападу, не може слугувати доказом невинуватості через їхні родинні зв’язки.

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Слова Ірини Кодакової слід перевірити в рамках досудового розслідування.

Тому клопотання прокуратури про взяття Новікова під варту на 60 діб суддя – з огляду на ризики – задовольнив.

Це рішення захист може оскаржити в апеляційному суді.

Як повідомляв УНІАН, напад на радника мера Херсона Гандзюк біля під'їзду її будинку скоїв невідомий чоловік 31 липня. Він плеснув їй в обличчя сірчаною кислотою. Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла було госпіталізовано у відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні. Її стан лікарі оцінили як важкий.

1 серпня постраждалу доставили в Київський опіковий центр. Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство. Згодом стало відомо про затримання підозрюваного.