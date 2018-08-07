У Миколаєві пенсіонерка «подарувала» свою квартиру і залишилася на вулиці – ЗМІ

Жінка не може згадати, коли саме поставила підпис на дарчій, але повертати квартиру не бажає.

У Миколаєві 84-річна жінка за незрозумілих обставин «подарувала» свою квартиру синові головного лікаря міського пологового будинку №1 Євгенія Волохова. Раніше жінка працювала в цьому ж пологовому будинку медсестрою.

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Про це повідомляє місцеве видання «Новости N», посилаючись на волонтера Мілу Юрченко. За її словами, волонтери дізналися про проблему самотньої пенсіонерки Ганни Олександрівни Стачинської нещодавно. Про неї розповіла сусідка, яка часто допомагала безпорадній жінці.

Волонтери стверджують, що пенсіонерка перебувала у жахливому стані: була залякана і не знала, як спілкуватися з людьми.

«Її квартира непридатна для життя, ми були у шоці, коли прийшли туди вперше, усюди бруд і павутина, таргани. Немає світла та газу. Вона не здатна за собою доглядати — не може готувати і навіть ходить під себе. Вона може з вами спілкуватися щодня, а потім прямо під час розмови може раз і запитати: «а ви хто?», – розповіла Юрченко.

Відзначається, що багато років Ганна Стачинська працювала медсестрою у Миколаївському пологовому будинку №1, бо особисто знає головного лікаря Євгена Волохова.

У 2015 році помер її син, і тоді жінка звернулася до головного лікаря за допомогою. Як повідомляє сама пенсіонерка, він дав їй 3000 гривень на похорон. Після цього до старенької справно почала ходити медсестра з пологового будинку, яка приносила жінці їжу, але цим її допомога обмежувалася.

За словами волонтера, сусідка пенсіонерки розповідала, що після цього у неї на тілі почали з'являтися синці. Літня жінка також відмовилася спілкуватися з найближчими родичами.

«Вона [медсестра] готувала і приносила їй їжу. Але робила це без особливого бажання, ніби їй доручили це, але бажання ходити туди у неї немає. Прямо вона не зізнається, але в особистих розмовах це чітко видно. До того ж сусідка розповідає, що Ганна Олександрівна часто ходила в синцях. А згадати звідки синці вона не може, каже: «мабуть впала»... Коли ми знайшли її найближчих родичів, вона з ними не хотіла спілкуватися, говорила, що вони тільки й хочуть квартиру після її смерті отримати. І взагалі була дуже негативно до них налаштована, ніби її налаштовували проти них», – зазначила Юрченко.

Ганна Стачинська не пам'ятає, коли саме переписала квартиру на Волохова-молодшого. Усе з'ясувалося, коли волонтери оплачували рахунки за комунальні послуги у квартирі жінки. На квитанціях та при оплаті за терміналом вказувалось ім'я власника — Євген Волохов.

Незабаром у квартирі вдалося знайти завірений нотаріусом документ, згідно з яким квартира вартістю 105 тисяч 670 гривень була подарована Стачинською Волохову.

Як зазначають адвокати, якщо була складена дарча, жінку повинні були виписати з квартири, проте в її паспорті усе ще зазначена колишня адреса. Крім того, пенсіонерку не могли виписати «в нікуди», тому документ явно складено з порушеннями. Правозахисники радять звертатися до суду і оскаржувати його законність, але займатися цим нема кому.

За словами волонтерів, жінка не хоче повертати квартиру, оскільки вдячна Євгену Волохову-старшому. Але за що саме – не пам'ятає. А її єдиний онук просто не вірить у те, що конфлікт вдасться вирішити через суд.

В той же час повідомляється, що 18 липня жінка невдало впала і зараз знаходиться на лікуванні в ЛШМД. Міла Юрченко вказує, що її просто нікуди виписувати. Залишати пенсіонерку одну в квартирі не можна, онук працює в іншому місті, а його сім'я не може забрати жінку до себе.

При цьому сама пенсіонерка категорично не хоче, щоб її поміщали до геріатричного інтернату, де за нею зможуть доглядати.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області поліція затримала чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 75-річної пенсіонерки.