На Івано-Франківщині чоловік зґвалтував 75-річну пенсіонерку (фото)

Ґвалтівником виявився 48-річний чоловік, вже який мав судимість за скоєння низки тяжких злочинів.

На Івано-Франківщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 75-річної пенсіонерки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області інформація до правоохоронців від сусідки потерпілої надійшла 8 липня близько 9 години ранку.

«Сусідка не могла додзвонитися до жінки, тож прийшла відвідати. Зайшовши до будинку, виявила господиню побитою та відразу ж викликала медиків та поліцію», - зауважили у поліції.

Прибувши на місце скоєння злочину в одне із сіл Надвірнянського району, правоохоронці з'ясували, що вночі, близько 1-ої години, зловмисник зайшов на подвір'я 75-річної потерпілої та, пошкодивши шибку вікна кімнати, проник до житлового будинку.

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«Перебуваючи у нетверезому стані він, підійшовши до жінки, схопив її руками за шию та почав душити. Відтак завдав декількох ударів руками в обличчя, чим спричинив тілесні ушкодження, а після цього, застосувавши фізичну силу, всупереч волі потерпілої вступив з нею у статеві зносини», - сказали правоохоронці.

Жінка повідомила поліцейським особу ґвалтівника, оскільки знайома з ним. Оперативники до кінця дня, 8 липня, затримали його за місцем проживання. «Ґвалтівником виявився 48-річний житель сусіднього села, який мав судимість за скоєння низки тяжких злочинів: розбою, крадіжки з проникненням в житло та зґвалтування. За останній злочин судимий у 2016 році й на початку цього року умовно-достроково звільнився», - уточнили в обласній поліції.

Зловмисника затримали, йому оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникові загрожує чергове ув’язнення на строк від 5-ти до 10-ти років.

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