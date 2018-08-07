Одеський суд арештував шкуродера за підозрою у вбивстві десятків тварин

Суд арештував шкуродера на 60 діб без альтернативи внесення застави. Чоловік підозрюється у вбивстві кількох десятків тварин.

Сьогодні Київський районний суд Одеси заарештував затриманого вчора чоловіка, якого підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами, яких він брав у волонтерів під приводом надання умов для проживання.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, сьогодні, 7 серпня, обрано запобіжний захід 37-річному чоловікові, якого підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

За версією слідства, впродовж кількох місяців цього року співмешканка підозрюваного через соціальну мережу Facebook приймала в будинок кошенят, які перебували під опікою волонтерів. Однак, отримавши тварин, чоловік не надавав їм відповідних умов для проживання.

«Навпаки, підозрюваний, отримуючи хворобливе самозадоволення, завдавав їм біль, страждання, шляхом нанесення ударів, заподіяння ушкоджень і піддаючи їх впливу термічних факторів», - повідомили в суді.

В даний час правоохоронці встановили кілька фактів знущань над кошенятами.

Відзначається, що чоловік раніше був неодноразово судимий, зокрема, за згвалтування та умисне вбивство.

Таким чином, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без альтернативи внесення застави.

За словами радника регіонального головного управління Нацполіції в Одеській області Руслана Форостяка, Київський відділ поліції Одеси повідомив чоловіку про підозру у злочині за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу ("жорстоке поводження з тваринами") і звернувся з клопотанням про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Він висловив подяку зоозахисникам, які проявили відповідну наполегливість, і співпрацювали з правоохоронними органами.

Як стало відомо УНІАН, затримали підозрюваного Максима Литвина вчора, 6 серпня. Як стверджують зоозахисники, чоловік із особливою жорстокістю вбив кілька десятків тварин, зокрема, в присутності неповнолітнього пасинка. Також у підозрюваного наприкінці травня вдалося відібрати собаку, у якої морда і лапи були в опіках. Як припускають, об цю тварину гасили сигарети. Волонтери помістили собаку на лікування до клініки.

Через вищеназвану сім'ю шкуродерів волонтери неодноразово проводили акції протесту, зокрема, біля будівлі Головного управління Нацполіції в Одеській області.