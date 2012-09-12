Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок шкуродеру Ведулі

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, таке рішення апеляційний суд ухвалив, підтримавши позицію відомства про неприпустимість пом’якшення покарання шкуродеру.

За словами державного обвинувача у справі Людмили Гуменюк, вона просила суд залишити без задоволення апеляцію засудженого О.Ведули та його захисника.

«Своєю позицією у суді ми показали суспільству, що цей та кожен подібний факт знущання над тваринами буде суворо покарано. Ми не допустимо такої жорстокості. Навіть поодинокі такі факти будемо припиняти», - сказала прокурор.

За її словами, суд при призначенні покарання врахував усі обставини справи, у тому числі й ті, які сприятимуть виправленню засудженого, а найголовніше ті, що сприятимуть попередженню вчинення ним та іншими шкуродерами таких злочинів. Для Ведули адекватним покаранням є позбавлення волі. Тільки такий вирок ми вважаємо справедливим та обґрунтованим», - наголосила Л.Гуменюк.

У прокуратурі нагадали, що 11 червня Святошинський райсуд Києва засудив О.Ведулу до 4 років позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України) та розповсюдження товарів, що пропагують культ насильства та жорстокості (ч. 3 ст. 300 КК України).

Як повідомляв УНІАН, 19-річний О.Ведула знущався над бездомними собаками, а його спільник Роман Полібін знімав фото та відео його дії та жертв. Вони розповсюджували ці матеріали у соціальних мережах. Психіатрична експертиза визнала О.Ведулу осудним. Відомо, що О.Ведула вбив понад 100 бездомних собак.

Ця справа викликала гучний резонанс у суспільстві, засідання суду у справі шкуродерів пікетували зоозахисники.

Спільника О.Ведули Р.Полібіна також визнано винним за ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу, яка б для нього передбачала позбавлення волі строком на 4 роки, проте, враховуючи пом’якшуючі обставини, зокрема щиросердне зізнання, Р.Полібіна засудили до трьох років умовно.