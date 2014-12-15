У ОПЗ з іронією поставилися до кримської постановки мітингу "на заводі"
Фейковий мітинг нібито працівників Одеського припортового заводу ніяк не вплине на роботу підприємства.
Про це ТСН.ua заявив заступник генерального директора ОПЗ Валерій Севастьянов.
"Тут 4-тисячний колектив і треба досить напружено працювати, щоб в умовах нашого життя забезпечити його працездатність, щоб заробляти гроші, платити податки і виробляти матеріальні цінності, більша частина яких йде на експорт в інші країни, за які люди платять валюту. Це, з моєї точки зору, важливо. А це [псевдомітінг, - ред.] - галас знічев'я", - зазначив Севастьянов.
Він додав, що в роботі заводу немає жодних зволікань: "Це все разом ніяк не вплинуло ні на виробничі процеси... Завод працює цілодобово, завжди - на Новий рік, без вихідних - він працює, не зупиняючись. Все це, що ми зараз обговорюємо, не позначилося ніяк і ні на чому. Насправді "мітингу" не було, а те, що було в інтернеті, ні на чому не позначилося".
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Севастьянов також наголосив, що на даний момент на заводі немає масових звільнень, будь-яких мітингів або невиплат заробітної плати.
Заступник директора не став гадати, хто міг бути організатором псевдомітингу в Криму і яку переслідував мету, і лише наголосив: "Ця буря - вона тільки в інтернеті".
Як стало відомо раніше, страйк робітників Одеського припортового заводу виявився фейком, знятим у Криму. За даними кримських ЗМІ, за півторагодинну участь у заході пропонували винагороду в розмірі 400 рублів.