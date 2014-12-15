У ОПЗ з іронією поставилися до кримської постановки мітингу "на заводі"

Про це ТСН.ua заявив заступник генерального директора ОПЗ Валерій Севастьянов.

"Тут 4-тисячний колектив і треба досить напружено працювати, щоб в умовах нашого життя забезпечити його працездатність, щоб заробляти гроші, платити податки і виробляти матеріальні цінності, більша частина яких йде на експорт в інші країни, за які люди платять валюту. Це, з моєї точки зору, важливо. А це [псевдомітінг, - ред.] - галас знічев'я", - зазначив Севастьянов.

Він додав, що в роботі заводу немає жодних зволікань: "Це все разом ніяк не вплинуло ні на виробничі процеси... Завод працює цілодобово, завжди - на Новий рік, без вихідних - він працює, не зупиняючись. Все це, що ми зараз обговорюємо, не позначилося ніяк і ні на чому. Насправді "мітингу" не було, а те, що було в інтернеті, ні на чому не позначилося".

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Севастьянов також наголосив, що на даний момент на заводі немає масових звільнень, будь-яких мітингів або невиплат заробітної плати.

Заступник директора не став гадати, хто міг бути організатором псевдомітингу в Криму і яку переслідував мету, і лише наголосив: "Ця буря - вона тільки в інтернеті".

Як стало відомо раніше, страйк робітників Одеського припортового заводу виявився фейком, знятим у Криму. За даними кримських ЗМІ, за півторагодинну участь у заході пропонували винагороду в розмірі 400 рублів.