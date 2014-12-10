У Сімферополі провели зйомки мітингу "одеських робітників", учасники отримали по 400 рублів

Оголошення про набір для масовки «документального фільму» кілька днів тому розмістив в соціальній мережі користувач Андрій Ніколаєв. Молодий чоловік повідомив, що за півторагодинну участь у заході пропонується винагорода в розмірі 400 рублів. Ніколаєв запропонував охочим зустрітися біля супермаркету «Ашан» 9 грудня о 13 годині, повідомляє Крим.Реалії.

У призначений час на майданчику перед будівлею зібралися близько 200 осіб - в основному, студенти та пенсіонери. Старші груп склали списки і людей повантажили в автобуси. По дорозі з'ясувалося, що ніхто з присутніх не має уявлення про майбутній «фільм» і не знає, де плануються зйомки.

Близько десяти автобусів доставили присутніх до одного з підприємств, розташованих у районі сімферопольської ГРЕС. Учасників ролика висадили і організовано повели шикувати перед камерою.

Читайте такожРосійський канал змонтував відео про "гей-пропаганду" в США«У нас сьогодні епізод, де знімається серія соціальної реклами. Ми знімаємо масовку біля заводу. Від вас в принципі нічого не потрібно. Зараз ми вибудуємо вас колоною трохи далі вздовж паркану: деякі з вас будуть тримати плакати, деякі розтяжку», - оголосив один з організаторів.

Чоловік пояснив, що масовка повинна зображати робітників, що борються за свої права. Також організатор вважав за потрібне уточнити, що «реклама» знімається не для Російської Федерації. Пильні пенсіонерки відразу ж заявили, що проти Росії зніматися не мають наміру. Після чого їх поспішили заспокоїти: проект український і знімається в Криму, оскільки «в Україні такого нормально не зняти». Крім того, організатори кілька разів підкреслили, що мова не йде про конкретне підприємство а лише про загальну ситуацію з заводами.

«Мітингувальникам» видали плакати з написами: «Ні незаконній приватизації», «Досить грабувати народ праці» і «ОПЗ - народу, а не олігархам». Протягом 15 хвилин сімферопольці позували з гаслами і вигукували заклики не закривати завод. До третьої години масовці роздали гроші і відвезли в місто.

За найскромнішими підрахунками, серія «соціальної реклами» обійшлася авторам в 80 тисяч рублів плюс витрати на транспорт.