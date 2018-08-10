"Все йде до того, щоб виправдати їх": постраждала в жахливій ДТП у Харкові про справу Зайцевої та Дронова (відео)

Постраждала в ДТП на Сумській у Харкові не вірить у справедливість суду.

Харків'янка Людмила Фабріс, постраждала від страшної ДТП на Сумській, не вірить, що суд винесе справедливий вирок фігурантам справи.

Людмила Фабріс втратила в аварії доньку Аллу, якій було 46 років, і 19-річну онуку Настю. "Ви знаєте, я переглядала (відео з моментом ДТП - Ред.) по кілька разів, як моя Настюша виходить, як я бачу червону курточку доньки, вона з того боку стоїть. Я все це ось так зупиняла, дивилася, а зараз не можу: мене такий біль проймає...І, ви знаєте, я думала, час лікує. Все це брехня, це посилює біль, куди не глянь — скрізь вони", — каже "Vgorode" Фабріс.

Постраждала вирішила ходити на судові засідання, щоб бути в курсі справи. Але останнім часом її не видно, ходить тільки представник. Фабріс, який за фахом не юрист, слухає експертів, які під присягою дають свідчення, і не розуміє, чому на прості питання так довго немає відповіді: якою була швидкість "Лексуса", куди зникла лікар-нарколог, чому її не розшукують. Фабріс і ще кілька родин потерпілих навіть звернулися до президента України і до Генпрокуратури з проханням забезпечити їм право на справедливий суд.

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"Ось приходжу на суди — йде боротьба протилежностей, адвоката Зайцевої та адвоката Дронова. І все йде до того, щоб, я так думаю, виправдати їх", — стверджує жінка.

Сім'я Фабріс відмовилася від 50 тисяч гривень, які перерахувала сім'я Олени Зайцевої. Літня жінка по копійках збирає гроші на пам'ятник своїм дівчаткам, але вона переконана, що тільки компенсація через суд її задовольнить. Решта — це не ціна за те, що вона залишилася одна.

Адвокат Людмили Дмитро Марцонь запевняє, що завдання номер один для всіх потерпілих — це справедливий вирок: 10 років позбавлення волі для обох водіїв та відшкодування компенсацій у повному обсязі. Він сподівається, що суд все ж вирішить проблему із сумнівним зникненням лікаря-нарколога і прислухається до клопотання, які подають адвокати постраждалих.

"Якщо не буде справедливості, я не знаю, чим це закінчиться для всієї судової та правоохоронної системи України, тому що якщо навіть у такій справі суспільство не отримає відповідь, ну, а в якій тоді отримувати?", — розповідає адвокат.

Відео: АТН

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.