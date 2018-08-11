У Києві встановили новий рекорд близнюків (відео)

У столиці заради нового рекорду об'єднали 204 пари близнюків.

У столиці сьогодні, 11 серпня, відсвяткували Міжнародний день близнюків. Заради нового рекорду України в Київ з'їхалися 204 пари двійнят, близнюків і навіть трійнят.

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Про це повідомляє ZN.ua.

Минулого року вдалося об'єднати 85 пар для рекорду. Варто зазначити, що найбільша кількість двійнят народжується на Закарпатті.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мін'юст озвучив найпопулярніші імена новонароджених дітей в 2018 році. Вже кілька років поспіль серед жіночих імен лідирують Софії, Соломії та Анастасії. Хлопчиків найчастіше називають іменами Артем, Дмитро і Олександр.