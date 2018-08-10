Весна, Італія, Бертран: названі найбільш незвичні імена народжених у цьому році немовлят

Найпопулярнішим жіночим ім'ям у цьому році стало Софія, а чоловічим - Олександр.

Міністерство юстиції України створило список з найпопулярніших та найбільш незвичних імен, які давали немовлятам у першому півріччі 2018 року.

Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова.

Серед найбільш незвичних жіночих імен: Ігоріна, Златаслава, Вівіана, Версавія, Дейлін, Медея, Каталея, Она, Мілаша, Апполінарія, Капітоліна, Хумора, Патриція, Забава, Прінцеса, Стасинія, Весна, Шамама, Італія, Андромеда, Ясновєда, Златояра, Касандра, Ляля, Мелоді, Лукерія, Грета, Кармен.

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Серед чоловічих: Златозар, Натаніель, Юнатан, Яровіт, Бертран, Вінцеслав, Еліот-Леопольд, Бомонд, Миролюб, Ольгерд, Пересвіт, Метью, Рожден, Гамлет, Ратібор, Азарій, Марсель, Сварг, Кипріан, Закарія, Самійло, Соломон, Радомір, Кипріан, Оскар, Фараон, Михва.

Найпопулярнішими в Україні у цьому році стали жіночі імена: Софія, Анастасія, Анна, Вікторія, Марія, Вероніка, Злата, Поліна, Єва, Мілана та Соломія. Серед хлопчиків - Олександр, Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Матвій, Владислав, Назар, Давид, Ілля, Андрій, Тимофій.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році 1554 людини, які проживають в Києві, змінили свої імена.