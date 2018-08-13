У Києві відбудеться чемпіонат України зі Street Workout

25 серпня біля Арки Дружби народів у Києві відбудеться фестиваль здорового способу життя Workout Fest-2018.

Під час фестивалю пройде три чемпіонати зі Street Workout:

чемпіонат України Street Workout-2018

чемпіонат світу з Streetlifting

чемпіонат світу з Workout-рекордів

У змаганнях за звання найкращого атлета боротимуться понад 180 спортсменів із 34 міст України та ще 20 – з-за кордону.

Призовий фонд заходу складає 60 000 грн.

Організаторами фестивалю виступили ВГО Street Workout Ukraine та МО World Street Workout & Streetlifting Federation. Змагання відбуваються під патронатом київського міського голови Віталія Кличка та за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Чемпіонати з Street Workout проходять в Україні з 2015 року. Новинкою цьогорічних змагань стане поява жіночої категорії у дисципліні Streetlifting та розширення вагових категорій для чоловіків. Планується збільшення кількості учасників у дисципліні Workout Freestyle. Крім того, програма Workout-рекордів буде доповнена номінаціями для дітей.

Очолить суддівську колегію дворазовий чемпіон світу зі Street Workout – Євген Кочерга. На фестиваль завітають відомі західні Workout-атлети, зірки шоу-бізнесу та олімпійські чемпіони.

Очікується, що фестиваль відвідає 3-5 тисяч осіб. Для найактивніших уболівальників організатори готують цінні призи та подарунки.

«Чемпіонат зі Street Workout – це вже не просто черговий спортивний захід. Це культова подія, на яку чекають впродовж року багато наших атлетів. Завдяки своїй доступності, Street Workout став справжнім масовим видом спорту, до якого може долучитися кожен українець», – зазначає керівник федерації Street Workout Ukraine Денис Мінін.

Програма фестивалю Workout Fest-2018:

10:00 – чемпіонат світу з Streetlifting;

14:00 – чемпіонат світу по Workout-рекордам;

17:00 – чемпіонат України Street Workout серед жінок та спеціальна шоу-програма;

18:00 – чемпіонат України Street Workout серед чоловіків;

20:00 – Workout Show Time (показовий виступ вітчизняних атлетів);

20:45 – нагородження переможців;

21:15 – Workout Show Time (показовий виступ іноземних атлетів).

Street Workout – це масовий спортивний рух, який передбачає тренування просто неба з використанням турніків та брусів. Streetlifting – це силова дисципліна, в рамках якої атлет виконує вправи на брусах та підтягування на турніку з додатковим обтяженням.

Контакти організаторів:

Гауранітай Шуліка

моб.тел: +38 063 192 89 89

e-mail: nitayworkout@gmail.com

street-workout.org

facebook.com/streetworkoutukraine