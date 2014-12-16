Генштаб розслідує "особисті жести" українського офіцера при зустрічі з бойовиками

Про це на прес-конференції заявив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Віктор Муженко, повідомляє телеканал 112 Україна.

"Питання, що стосуються особистих жестів нашого офіцера по відношенню до бойовиків, це не зовсім відповідає дійсності, ми не готові вести про це мову, тому що у нас немає повної картини і повних зйомок відео, і ми не можемо зараз судити щодо даного офіцераі. Проводиться відповідне розслідування у військовому порядку, думаю, що за результатами цього розслідування зробимо відповідні висновки. Вчора у мене були два військовослужбовці, з 2 батальйону 93 бригади, з якими ми спілкувалися з цього питання. У нас є спільне розуміння і давайте почекаємо результатів розслідування", - зазначив Муженко.

Раніше один з офіцерів 93-ї бригади української армії з позивним "Купол" зустрівся з одним з лідерів бойовиків - "Моторолою" в районі донецького аеропорту. Крім того, на відео зафіксовано факт їх рукостискання. Ці кадри були зняті тільки російськими ЗМІ, справжність відео поки не підтверджена.

Читайте такожСелезньов: в аеропорті Донецька провели ротацію особового складу сил АТОСпершу відео було оголошене черговим фейком, оскільки російське видання, яке опублікувало запис, відоме передусім завдяки неправдивим повідомленням, однак потім інформацію про зустріч "Купола" з "Моторолою" підтвердили журналісти та волонтери, які працюють у зоні АТО.

Як повідомляв Інформаційний спротив, сам "Купол" прокоментував зустріч так:

«Ми туди їхали не обніматися і не цілуватися з ними (бойовиками - ред.). Подякував я йому тільки за те, що він дав без єдиного пострілу вивести моїх хлопців. Моє головне завдання вивести цілими своїх бійців. Хоча у мене були зовсім інші почуття, мені хотілося його придушити. Я ж не буду на камеру, як терористи, поводитись зухвало», - сказав кіборг.

Також він додав, що російський телеканал спеціально змонтував відео таким чином. Під час рукостискання я таких слів не говорив, як це показано на відео. «Нічого такого, йому ніхто не збирається пробачати те, що він творив, ми ще зустрінемось в бою!», - сказав він.

«На відео також не показано і те, що мені в живіт дивилося 20 автоматів, хоча ми домовлялися, що всі будуть без зброї. Цього слова терористи не дотримали», - резюмував «Купол».