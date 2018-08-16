Кличко: після оновлення київського зоопарку ми розраховуємо на мільйон відвідувачів щороку

Концепцію оновлення і розвитку столичного зоопарку мер Києва презентував у липні 2016 року.

Мер Києва Віталій Кличко разом з куратором Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (EAZA) Марком Даменом, оглянули як тривають ремонтні роботи в київському зоопарку.

“Київ гостинне місто. І в нас є багато гарних локацій для відпочинку. Але нам не вистачає зоопарку європейського рівня. Все більше людей відвідують столичний звіринець. Ми очікуємо, що до кінця року тут побуває 750 – 800 тисяч відвідувачів. Але цього мало. У перспективі ми націлені на мільйон!” – сказав Кличко.

У свою чергу Марк Дамен відзначив, що розвиток київського звіринця важливий і Європейська асоціація зоопарків та акваріумів зацікавлена в цьому. Адже, чим більше зоопарків займається розплідненням та селекцією тварин, тим ефективнішою буде робота зі збереження флори та фауни планети.

В 2007 році київський зоопарк був виключений з асоціації через погані умови утримання тварин.

Одна з вимог для повернення до постійних членів Європейської асоціації зоопарків та акваріумів, - реконструкція приматників. Старі-нові приміщення для приматів сьогодні на етапі реконструкції.

Серед іншого мер столиці і куратор EAZA ознайомилися з тим, як тривають роботи на озерах для карпа і пеліканів, проінспектували водоочисну насосну станцію, що під ними.

Загалом плани зоопарку – грандіозні.

“Побудуємо палац для приматів, я не кажу: будинок приматів, а скажу - палац! Отримаємо величезну базу, щоб утримувати вихованців і розводити їх, тобто займатися тим, для чого зоопарки створюють - збереженням біорізноманіття планети”, - відзначив директор зоопарку Кирило Трантін.

Нагадаємо, що концепцію оновлення і розвитку столичного зоопарку мер презентував у липні 2016 року. Реалізація запланованого дасть київському зоопарку можливість повернутися в лави постійних членів EAZA. Це, в свою чергу, надасть столичному зоопарку можливість обмінюватися тваринами з іншими зоопарками Європи, брати участь у міжнародних програмах з розведення тварин та обмінюватися досвідом з іншими членами асоціації.

Згідно з вимогами EAZA, до кожного кандидата прикріплюється ментор (куратор), який і допомагає досягти стандартів, необхідних для отримання статусу акредитованого члена асоціації. Ментори не тільки зобов'язані мінімум раз на рік відвідувати організацію-кандидата і консультувати його з усіх питань, але і складати короткі звіти щодо змін, які відбуваються. Поради можуть стосуватися стандартів забезпечення добробуту тварин, методів покращення їх місця утримання, дизайну і модифікації вольєрів, навчання персоналу, ведення баз даних.