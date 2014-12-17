За фактом вбивства п'яти осіб в Івано-Франківській області порушено справу

Як повідомили в прокуратурі Івано-Франківської області, 16 грудня близько 23.00 до чергової частини Яремчанського міського відділу управління МВС надійшло повідомлення від місцевого мешканця села Битків Надвірнянського району, що при плановому об'їзді нафтоперекачувальної станції в селі Микуличин Яремчанської міської ради він знайшов трупи людей.

В ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в лісовому масиві поблизу села Микуличин виявлено 5 тіл - троє малолітніх дітей, чоловік і жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, всі загиблі мають вогнепальні поранення голови. Поруч з тілом жінки виявлено мисливську рушницю. Особисті речі і гроші не зникли.

Члени слідчо-оперативної групи відпрацьовують низку можливих версій події. На даний час з'ясовано, що в родині загиблої виникали конфлікти з її співмешканцем. Крім того, правоохоронці з'ясували, що у загиблого чоловіка нелегально зберігалася мисливська зброя, а сам він навчав співмешканку поводитися з нею.

За цим фактом слідчими обласного управління МВС відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

Призначено низку експертиз.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня в лісовому масиві поблизу села Микуличин Яремчанської міськради виявлено тіла 5 осіб (2 дорослих і 3 дітей у віці 5-7 років) з ознаками насильницької смерті (сліди від пострілів вогнепальної зброї).