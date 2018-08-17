У МЗС закликають Польщу припинити переслідування голови Українського товариства в Любліні

Григорій Купріянович підозрюється у "публічній зневазі польського народу або Республіки Польща", цією статтею польського Кримінального кодексу передбачається до трьох років позбавлення волі.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар закликав Польщу припинити переслідування голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича.

Як повідомив дипломат у Twitter, про це він сказав під час зустрічі з послом Польщі в Україні Яном Пєкло.

"Закликав припинити кримінальне переслідування історика Купріяновича, голови Українського товариства в Любліні", - написав Боднар.

За його словами, під час зустрічі було обговорено шляхи вирішення актуальних питань українсько-польських відносин.

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Як повідомляє Польське радіо, окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства відкрила слідство у справі висловлювань голови Українського товариства Григорія Купріяновича, з якими він виступив під час пам’ятних заходів у Сагрині, присвячених вшануванню українців, вбитих там під час акцій польського збройного підпілля в 1944 році.

За словами заступниці окружного прокурора в Замості Еви Кузьніцької, йдеться про статтю Кримінального кодексу, що стосується публічної зневаги польського народу або Республіки Польща, за що загрожує позбавлення волі до трьох років.

Офіційних звинувачень Купріяновичу поки не висунуто. Прокуратура буде вивчати, зокрема, відеоролик з виступом голови Українського товариства та з’ясовувати усі обставини його висловлювань.

До прокуратури у справі слів Купріяновича звернувся люблінський воєвода Пшемислав Чарнек, який вважає, що голова Українського товариства під час свого виступу зрівняв події у Сагрині в 1944 році з подіями на Волині в 1943 році і, як сказав Чарнек, «зрівняв 130 тисяч жертв (поляків) геноциду (вчиненого українськими націоналістами) з кількома сотнями цивільних українців, котрі загинули в Сагрині 10 березня 1944 року», що «може бути злочином». На погляд польського воєводи, Купріянович своїми висловлюваннями міг зневажити польський народ.