Віце-спікер Ради показала фото в купальнику

На знімку Геращенко позує в купальнику на дошці й з веслом у руках.

Перший віце-спікер Верховної Ради Україна Ірина Геращенко похизувалася фото в купальнику.

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На своїй сторінці у Facebook 47-річна депутат не лише показала себе на пляжі, а й розповіла про досягнення - вона підкорила дошку.

"Я таки стала на дошку. Й навіть навчилася гребти. Феєричні фото, як лечу з дошки в воду, не виставлятиму", - йдеться у її повідомленні.

Раніше дружина народного депутата України Сергія Лещенка діджей Анастасія Топольська опублікувала в мережі гарячий знімок - у бікіні блакитного кольору.