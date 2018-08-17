Віце-спікер Ради показала фото в купальнику

16:33, 17 серпня 2018
Суспільство
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А в наступну зливу в Києві можна так по Хрещатику, жартують під фото Геращенко / фото facebook.com/iryna.gerashchenko

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На своїй сторінці у Facebook 47-річна депутат не лише показала себе на пляжі, а й розповіла про досягнення - вона підкорила дошку.

"Я таки стала на дошку. Й навіть навчилася гребти. Феєричні фото, як лечу з дошки в воду, не виставлятиму", - йдеться у її повідомленні.

Раніше дружина народного депутата України Сергія Лещенка діджей Анастасія Топольська опублікувала в мережі гарячий знімок - у бікіні блакитного кольору.

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Теги: #фото#Ірина Геращенко