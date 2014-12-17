Завтра в Україні буде холодно і вогко

Про це повідомляє «Оpogode».

На сході і півдні утримається тепла погода. Вдень можливо до +4+9, на крайньому півдні до +10+12 градусів. Атмосферні фронти обумовлять дощі і місцями мокрий сніг, лише у східних областях і в південній частині, крім Одеської області. Місцями очікуються тумани, паморозь, на дорогах - ожеледиця.

У західній частині переважно без опадів, лише місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 1 морозу до 4 градусів тепла, на Закарпатті до +10 градусів.

У північних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

У центральних областях вночі, крім Вінницької області, помірні дощі, вдень суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

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На сході України очікуються опади переважно у вигляді дощу. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 градусів тепла.

У південній частині - вночі помірний та сильний дощ, вдень місцями невеликий. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 тепла, в Криму до 10-12 градусів тепла.

У Києві 18 грудня опадів не очікується. Температура повітря вночі 1-3 морозу, вдень від 1 морозу до 1 тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.