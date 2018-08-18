Рені залишилося без світла і води через обрив лінії електропередач

У райцентрі Рені на Одещині ведуться ремонтні роботи після аварії.

В Одеській області райцентр Рені через обрив лінії електропередач залишився без світла і води.

Як повідомив у Facebook мер міста Ігор Плехов, водопостачання населення припинено через обрив лінії електропередач.

«У зв'язку з обривом високовольтної лінії електропередач подача води жителям міста припинена. Ведуться ремонтні роботи», - повідомив мер.

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Крім того, через аварію в місті немає електрики. В Рені проживають близько 19 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині рибалка загинув від ураження струмом, зачепивши вудкою лінію електропередач.