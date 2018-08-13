На Львівщині рибалка загинув від ураження струмом, зачепивши вудкою лінію електропередач

11:37, 13 серпня 2018
Інциденти
257 0
Чоловік під час закидання семиметрової вудки зачепив дроти лінії електропередач / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 серпня близько 16:00 у с. Зашків Городоцького району під час риболовлі на місцевому ставку від удару електричним струмом загинув 44-річний львів’янин.

Читайте такожНа Житомирщині врятували двох рибалок, які провалились під кригу

Чоловік під час закидання семиметрової вудки, яка була у розкладеному вигляді, зачепив дроти лінії електропередач, внаслідок чого отримав смертельне ураження струмом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Львівщина#рибалка