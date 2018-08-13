На Львівщині рибалка загинув від ураження струмом, зачепивши вудкою лінію електропередач
11:37, 13 серпня 2018Інциденти
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Закидаючи 7-метрову вудку, чоловік зачепив дроти високовольтної лінії і загинув миттєво.
Чоловік під час закидання семиметрової вудки зачепив дроти лінії електропередач / фото УНІАН
У Городоцькому районі Львівщини 44-річний чоловік загинув від ураження струмом під час риболовлі.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 серпня близько 16:00 у с. Зашків Городоцького району під час риболовлі на місцевому ставку від удару електричним струмом загинув 44-річний львів’янин.
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Чоловік під час закидання семиметрової вудки, яка була у розкладеному вигляді, зачепив дроти лінії електропередач, внаслідок чого отримав смертельне ураження струмом.
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