В Одесі затримали місцевого жителя за незаконний збут зброї і боєприпасів

У затриманого вилучили, зокрема, міни, гранатомети, кілограм пластиду і саморобний вибуховий пристрій.

В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали місцевого жителя, підозрюваного в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління СБУ в Одеській області, наприкінці минулого тижня спецслужба спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури блокували в Одесі незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

Правоохоронці встановили, що місцевий житель налагодив нелегальний бізнес з продажу засобів ураження. Клієнтів зловмисник підшукував на тематичних інтернет-форумах.

Зазначається, що оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби реалізації 400 грамів пластиду, двох електродетонаторів, гранати Ф-1 із запалом і 39 патронів калібру 7,62 мм.

Під час подальших слідчих дій співробітники спецслужби вилучили з облаштованої одеситом схованки ще два гранатомети РПГ-22, протипіхотну міну МОН-50, десять тротилових шашок - ТШ-200 і ТШ-400, 600 грамів пластиду, чотири детонатори і саморобний вибуховий пристрій.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами"). Тривають слідчі дії.