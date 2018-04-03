На Миколаївщині знайшли у покинутій шахті схрон боєприпасів

Озброєння було запаковане у мішки та коробки.

У Миколаївській області, вчора, 2 квітня, оперативники Управління карного розшуку та співробітники Березанського відділення поліції виявили серед степу між селами Тронка та Данилівка у покинутій шахті по видобутку каміння схованку з боєприпасами.

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Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Згідно з повідомленням, поліцейські разом з вибухотехніками вилучили зі схованки більше 350 патронів калібру 7,62 мм, 369 набоїв калібру 5,45 мм, вісім корпусів від гранати Ф-1, два корпуси від гранати Ф-5, три детонатори до них, гранатомет (РПГ-22), два кілограми пороху, сигнальні ракети, димову міну та дев’ять капсулів-запалювачів.

Зазначається, що озброєння було запаковане у мішки та коробки.

«Дещо із вилученого спеціалісти вибухотехнічної служби ГУ НП прийняли рішення знищити на місці у зв’язку із ризиком вибуху під час транспортування. Усе інше правоохоронці направлять на експертне дослідження», - йдеться у повідомленні.

Слідчі Березанського відділення поліції за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами розпочали кримінальне провадження (ч. 1 ст. 263 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.