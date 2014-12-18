Росія передислоковує свої війська вздовж кордону з Україною - штаб АТО
14:33, 18 грудня 2014Суспільство
0 0
У штабі АТО продовжують фіксувати рух військової техніки та живої сили РФ вздовж кордону з Україною.
Ілюстративна фотографія / міноборони.рф
Росія передислоковує свої війська вздовж кордону з Україною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожРосійські війська стягують техніку та особовий склад під Донецьк та Маріуполь
«Дійсно, вздовж кордону (українсько-російського - УНІАН) відмічається рух військової техніки та живої сили військовослужбовців РФ, проте казати про перетинання кордону і захід на територію України якихось великих колон у нас немає підстав», - зазначив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter