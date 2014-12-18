Росія передислоковує свої війська вздовж кордону з Україною - штаб АТО

Росія передислоковує свої війська вздовж кордону з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Дійсно, вздовж кордону (українсько-російського - УНІАН) відмічається рух військової техніки та живої сили військовослужбовців РФ, проте казати про перетинання кордону і захід на територію України якихось великих колон у нас немає підстав», - зазначив він.