На полігоні у Львівській області внаслідок вибуху безпілотника загинув волонтер

Чоловік отримав смертельні травми через вибух безпілотного літального апарату, повідомляє Сегодня.

Близько дев'ятої ранку на одній з найвіддаленіших ділянок полігону "Тартак", де проходять навчання курсантів Академії сухопутних військ, вибухнув безпілотний літальний апарат і чоловік загинув від травм, несумісних з життям.

Читайте такожМайже чверть українців займається волонтерством - опитування"Волонтер, намагаючись допомогти і забезпечити армію, сам доставив безпілотник на полігон, під час випробувань апарат вибухнув, що і призвело до загибелі людини", - повідомив керівник Західного медіа-центру Міноборони Олександр Поронюк.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі пролунав вибух в офісі волонтерів, який кваліфікували як теракт.