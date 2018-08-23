День прапора України: найкращі привітання

Згідно з популярною інтерпретацією, жовтий колір символізує пшеничні поля, а синій - небо над ними.

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначається День державного прапора.

Як відомо, свято було засновано в 2004 році. 28 січня 1992 Верховна Рада України прийняла закон про Державний прапор України, яким національний прапор затверджувався в якості державного. Згідно з популярною інтерпретацією, жовтий колір символізує пшеничні поля, а синій - небо над ними.

Привітання до Дня українського прапора

Флагу желто-голубому

Этот праздник посвящён!

Если спросишь у любого,

То тебе ответит он,

Что цвет желтый – то пшеница,

Синий – это цвет небес!

В Украине пусть случится

Множество больших чудес,

Пусть добро и лад приходят

В каждый тёплый, мирный дом,

Вера в атрибут народный

Не угаснет пускай в нём!

***

***

День государственного флага наступил,

И весь великий наш народ объединил!

Гордится флагом наша вся страна,

Родная Украина - на свете ты одна!

***

Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

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Державний прапор - це символ духу і свободи нашої країни. Це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 27 років незалежної України.

Дозвольте привітати вас з таким гарним святом і побажати кожній родині нашої незалежної України щастя, здоров’я і віри в краще майбутнє нашої держави.

***

Поздравляю с Днем Государственного флага Украины и от души желаю чистого мирного голубого неба над головами украинцев, щедрых и злачных полей на просторах страны. Пусть флаг Украины гордо развивается на ветру и непременно дарит вдохновение и светлую надежду каждому из жителей государства.

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***

День флага Украины отмечаем,

А это символ наш и знак,

Мы всем патриотичней быть желаем,

Ведь нашим предком был казак!

Недаром выбраны цвета,

Желтый-пшеница, синий-небо,

Для нас земля наша свята,

И флаг узнаем, где бы ни был!

***

Поздравляю с Днём Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьётся на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.

***

Яркое солнце… Горячий август…

Сегодня для всех нас великий праздник!

Песнями, плясками день этот встретим,

День флага родной Украины отметим!

Спасибо тебе, дорогая страна,

За все, что ты нам для жизни дала!

За пищу, за кров, за свободу идей

Спасибо от нас и от наших детей!

***

Щиро вітаю вас з Днем Державного прапора України.

Для кожної країни прапор - символ її суверенітету та єдності нації, уособлення її могутності і незалежності.

У всі часи державний прапор - священний. За нього віддавали життя і проливали кров, повага до прапора - це повага до свого народу, його коріння і традицій. Упевнений, що, дивлячись на полотнище прапора, кожен українець - як житель великої країни - відчуває гордість за свою Батьківщину, за свій великий народ.

Зі святом вас друзі!

***

Золото — в долині,

Угорі — блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він — звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Дорогим віднині

Стало на землі

Золото в долині

На блакитнім тлі.