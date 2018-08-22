Заява 1+1 медіа щодо захисту порушених прав ТОВ «1+1 Інтернет» компаніями «Телетранс», «Starcards TV», «NEW TV»

Сьогодні, 22 серпня, у зв’язку із захистом порушених прав, визначених в укладених ліцензійних договорах між ТОВ «1+1 Інтернет» та компаніями, які використовують торгівельну марку «Телетранс», «Starcards TV», «NEW TV», ми, як власники виключної ліцензії на розповсюдження телеканалів «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «Бігуді», «УНІАН ТБ», «Kvartal TV», «Paramount Comedy», «Bolt», «Star Cinema», «Star Family», «Nickelodeon», «Nickelodeon HD», «Nick Jr», «MTV», «MTV Live HD», «Vh1 European», «Vh1 Classic», «MTV Dance», «MTV Rocks», «MTV Hits», «Spike» на території України, звернулися із офіційними листами до асоціацій із проханням інформування їхніх учасників та членів з приводу можливого порушення ними прав та законних інтересів ТОВ «1+1 Інтернет».

Зокрема, офіційні листи були відправлені до Асоціації операторів телекомунікацій та провайдерів програмної послуги, Спілки кабельного телебачення України, Телекомунікаційної палати України, Асоціації «Укртелемережа», Спілки операторів телекомунікацій Одеси і Одеської області, Всеукраїнської асоціації операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж, Дніпропетровської обласної Асоціації ОКТБ.

Ми занепокоєні виявленими фактами незаконного розповсюдження наших телеканалів компаніями «Телетранс», «Starcards TV» «NEW TV» та їх ретрансляцією таким стороннім компаніям, як провайдери програмної послуги та оператори телекомунікацій «ЕЙ.ЕС.ПІ.», «ВЕЛИКА МЕРЕЖА», «ТЕЛЕТРАНС», «ТЕЛЕТРАНС ТВ», «ДІДЖІТАЛ КОМУНІКЕЙШНС», «НОВІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ», «ПРЯМА МОВА», «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» та «НЬЮ ТВ», з якими у ТОВ «1+1 Інтернет» не має жодних договірних відносин.

Повідомляємо, що ТОВ «1+1 Інтернет» не передавало невиключне суміжне право на розповсюдження телеканалів та не наділяло повноваженнями укладати договори на розповсюдження телеканалів вищезазначеним компаніям та будь-яким іншим компаніям, що використовують торгівельну марку «Телетранс», «Starcards TV», «NEW TV».

З метою протидії піратству, захисту прав авторів контенту від безліцензійного мовлення та зменшення негативних факторів, що сповільнюють розвиток ринку платного телебачення, ми й надалі продовжимо вживати відповідні заходи для захисту порушених прав, а шляхом публічного висвітлення ситуації звертати до цього увагу індустрії, держави та громадськості.