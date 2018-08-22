Убитий під Харківською міськрадою поліцейський посмертно отримав нагороду від президента

Дмитра Кірієнка нагороджено «за особисту мужність, виявлену у боротьбі зі злочинністю, самовіддане виконання службового обов’язку».

Президент України Петро Порошенко посмертно нагородив орденом «За мужність» III ступеня інспектора управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції Дмитра Кірієнка, який загинув 20 серпня під час перестрілки біля будівлі Харківської міської ради.

Відповідний указ №235/2018 оприлюднено на сайті глави держави.

Дмитра Кірієнка нагороджено «за особисту мужність, виявлену у боротьбі зі злочинністю, самовіддане виконання службового обов’язку».

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Крім того, орденом «За мужність» III ступеня нагороджено інспектора управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, лейтенанта поліції Олександра Ростовського.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Поліцейські, які прибули за викликом, побачили біля будівлі пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним.

Унаслідок стрілянини було поранено поліцейського Дмитра Кірієнка, який згодом помер у лікарні. Патрульні знешкодили нападника. Охоронця прооперували, його стан тяжкий.

За фактом подій біля Харківської міськради відкрито три кримінальні провадження.

Поліція встановила особу нападника. Ним виявився 47-річний безробітний слюсар-рихтувальник Олександр Поярков. Під час скоєння злочину він перебував у стані алкогольного сп'яніння.