В Харкові попрощалися із загиблим у стрілянині біля мерії поліцейським (фото)

16:54, 22 серпня 2018
Суспільство
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У Харкові провели в останній путь героїчно загиблого поліцейського Дмитра Кірієнка / hk.npu.gov.ua

В Харкові відбулась траурна панахида за старшим лейтенантом патрульної поліції Дмитром Кірієнком, який загинув у ніч 20 серпня в результаті стрілянини під стінами харківської міськради.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, на церемонії прощання зібралися більше тисячі правоохоронців.

© Відділ комунікації поліції Харківської області
© Відділ комунікації поліції Харківської області
© Відділ комунікації поліції Харківської області
© Відділ комунікації поліції Харківської області
© Відділ комунікації поліції Харківської області
© Відділ комунікації поліції Харківської області
© Відділ комунікації поліції Харківської області
© Відділ комунікації поліції Харківської області
© Відділ комунікації поліції Харківської області

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич в ході церемонії повідомив, що за мужність та героїзм, проявлені старшим лейтенантом поліції Дмитром Кірієнком під час виконання службових обов’язків, він посмертно нагороджений відзнакою МВС «За відвагу у службі». Високу нагороду отримала вдова правоохоронця.

Нагадаємо, стрілянина біля Харківської міськради прозвучала о пів на першу ночі 20 серпня. Озброєний чоловік намагався прорватися в міську раду, на вході відкрив вогонь, зробив більше десяти пострілів.

Нападник двічі влучив у поліцейського - медики намагалися врятувати життя патрульного Дмитра Кірієнка, але травми виявилися несумісними з життям, він загинув. В ході перестрілки з поліцейськими було вбито і самого нападника.

Правоохоронці встановили, що «харківським стрільцем» виявився 47-річний безробітний слюсар Олександр Поярков. За день до нападу на мерію Харкова він вбив свою дружину.

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Новина в сюжеті: Стрілянина біля Харківської міськради
Теги: #поліція#вбивство#Харків