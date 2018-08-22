В Харкові попрощалися із загиблим у стрілянині біля мерії поліцейським (фото)

Загиблого посмертного нагородили відзнакою МВС «За відвагу у службі».

В Харкові відбулась траурна панахида за старшим лейтенантом патрульної поліції Дмитром Кірієнком, який загинув у ніч 20 серпня в результаті стрілянини під стінами харківської міськради.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, на церемонії прощання зібралися більше тисячі правоохоронців.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич в ході церемонії повідомив, що за мужність та героїзм, проявлені старшим лейтенантом поліції Дмитром Кірієнком під час виконання службових обов’язків, він посмертно нагороджений відзнакою МВС «За відвагу у службі». Високу нагороду отримала вдова правоохоронця.

Нагадаємо, стрілянина біля Харківської міськради прозвучала о пів на першу ночі 20 серпня. Озброєний чоловік намагався прорватися в міську раду, на вході відкрив вогонь, зробив більше десяти пострілів.

Нападник двічі влучив у поліцейського - медики намагалися врятувати життя патрульного Дмитра Кірієнка, але травми виявилися несумісними з життям, він загинув. В ході перестрілки з поліцейськими було вбито і самого нападника.

Правоохоронці встановили, що «харківським стрільцем» виявився 47-річний безробітний слюсар Олександр Поярков. За день до нападу на мерію Харкова він вбив свою дружину.