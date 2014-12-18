На Миколая в Україну прийдуть дощі та потеплішає до +10 градусів

19 грудня, на Миколая, в Україні атмосферні фронти обумовлять дощі і штормовий вітер до 15-20 метрів в секунду, лише в східних областях і в південній частині буде переважати суха погода, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря вночі складе від 5 градусів тепла до 4 градусів морозу. Вдень очікується до +4+9, на крайньому півдні до +10 градусів.

У західній частині - переважно дощі. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

У північних областях вночі опадів не очікується, вдень буде переважати дощі. Температура повітря вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

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У центральних областях вночі суттєві опади малоймовірні, вдень, крім Дніпропетровської області, - дощі. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.

На сході України суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі від 4 тепла до 3 морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

У південній частині переважно без опадів, лише вдень в Одеській області можливий дощ. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 тепла, в Криму до 10 градусів тепла.

У Києві 19 грудня вночі опадів не очікується, вдень пройдуть дощі. Температура повітря вночі 0-2 градуси тепла, вдень 2-5 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с, на заході та півночі пориви 15-20 м/с.